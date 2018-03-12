Новости по теме встречи

По инициативе Совета старейшин Очамчырского района в пятницу 13 мая состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба, спикера Народного Собрания республики Валерия Бганба с общественностью Очамчырского района.
Участникам Женевских дискуссий следует провести предстоящую встречу в конструктивном ключе с заинтересованностью в реальных результатах, сказали в МИД РФ.
Рабочая встреча делегации МИД Абхазии во главе с министром иностранных дел Абхазии Вячеславом Чирикба с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоялась в пятницу 18 марта.
На встрече министров иностранных дел России и Абхазии Москва могла выдвинуть ряд требований к Республике.
Турашвили вернулся домой после девяти лет в грузинских тюрьмах, куда его отправили по сфабрикованному обвинению, он еще не до конца сознает, что находится на свободе и может строить планы на жизнь.
Чирикба напомнил, что в марте прошлого года между МИД РФ и Абхазии был подписан Меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики.
Россия ожидает, что будет иметь с Грузией уважительные мирные отношения, однако все задачи сразу решить не удастся, отметил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.
Около трехсот цхинвальцев собрались на центральной площади города, чтобы поздравить с возвращением на родину из грузинских тюрем четырех соотечественников - Георгия Зассеева, Георгия Валиева, Бориса Турашвили и Иосифа Кочиева.
Абхазская сторона настаивает на том, чтобы состав делегации оставался прежним и в него входили представители правоохранительных органов и руководители администраций приграничных районов.
В состав абхазской делегации войдут представители МИД Абхазии и администрации президента, темой встречи станут Женевские дискуссии.
Как только будет решен вопрос с проведением выборов и достигнут компромисс в этом вопросе, нужно будет переходить к конституционной реформе, которая должна быть согласована с ДНР и ЛНР сказал Пушилин.
Встреча сопредседателей международных Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье состоялась в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия в пятницу 4 марта.
Общее настроение министров иностранных дел России, Украины, Франции и Германии по итогам парижских переговоров, скорее, пессимистичное, прогресса по одному из ключевых вопросов - выборам в Донбассе - так и не удалось достичь, во многом из-за позиции Киева.
Российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как накануне сообщили в Кремле, ожидается, что основное внимание во время встречи двух лидеров будет уделено перспективам укрепления торгово-экономических связей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил планы проведения встречи Владимира Путина с руководителями нефтяных компаний.
В ходе трехдневного рабочего визита делегации Абхазии во главе с секретарем Совета безопасности Мухамедом Килба в Карачаево-Черкесию стороны обсудили пути взаимодействия.
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