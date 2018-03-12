Новости по теме вторжения

Говоря о возможности ЕС повлиять на Турцию, Пушков отметил очень скептическое отношение к Эрдогану и Турции в Европе. Ряд стран Европы публично заявляют, что Турция никогда не будет членом ЕС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.