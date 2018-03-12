Новости по теме вторжения

Говоря о возможности ЕС повлиять на Турцию, Пушков отметил очень скептическое отношение к Эрдогану и Турции в Европе. Ряд стран Европы публично заявляют, что Турция никогда не будет членом ЕС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.
Ранее турецкие власти направили 130 военных в район близ города Мосул на севере Ирака якобы для обучения бойцов иракских курдов. Иракские власти призвали Турцию "уважать добрососедские отношения" и "немедленно вывести военных с территории Ирака".
Лидер оппозиции Турции предостерег правительство от вторжения в Сирию, свое мнение по этой теме высказал корреспонденту Sputnik потомок абхазских махаджиров из Турции Октай Чкотуа.
Литва серьезно опасается вторжения России, сообщает РИА Новости со ссылкой на австрийскую газету Kurier. Среди школьников распространяют брошюры с правилами поведения во время бомбардировок. На улицах Вильнюса много военнослужащих.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.