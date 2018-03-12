Новости по теме вылет

В минувшие выходные самолетами российской авиагруппы был выполнен 141 боевой вылет, нанесены удары по объектам террористов в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Ракка и Дейр-Эз-Зор, сообщили в Минобороны.
На самолете была обнаружена техническая неисправность одного из дисплеев в кабине пилотов, время задержки рейса составило около часа. В настоящее время все пассажиры доставлены в Санкт-Петербург.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.