Новости по теме вывод

В понедельник президент Владимир Путин приказал Минобороны начать вывод основной части российской группировки из Сирии, отметив, что она в целом выполнила поставленные перед ней задачи.
О том, следует ли расценивать вывод российских войск из Сирии как сдачу позиций или элемент серьезной политической игры, рассказал Sputnik журналист и телеведущий Максим Шевченко.
В понедельник президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны со вторника начать вывод российской группировки из Сирии, поскольку поставленные задачи выполнены.
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