Новости по теме взятки

Следователь МУ МВД России "Раменское" Александра Побединская получила через адвоката Зайнаб Жебель взятку в размере 1,6 миллиона рублей от матери обвиняемого.
Сотрудникам Пицундского отделения милиции УВД по Гагрскому району Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Абхазии вынесен обвинительный приговор за вымогательство взятки в крупном размере.
Бывшему президенту Генеральной Ассамблеи ООН и постпреду Антигуа и Барбуда Джону Эшу прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинение во взяточничестве. Со слов прокурора Нью-Йорка, общий объем взяток составил 1,3 миллиона долларов.
Сергей Аксенов заявил о том, что на границе с Украиной зафиксированы случаи вымогательства с водителей грузовых автомобилей за беспрепятственный переезд через КПП.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.