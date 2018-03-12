Новости по теме взрывчатка

Автомобиль взорвался в среду у отделения полиции в турецкой провинции Диярбакыр у входа в здание полиции. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
В МИД Великобритании заявили, что сотрудники безопасности египетского Шарм-эш-Шейха используют подозрительные детекторы взрывных устройств.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.