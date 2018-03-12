Новости по теме заявления

Глава Чечни признался, что его громкое заявление о планах относительно своего дальнейшего пребывания на посту делалось не для того, что спровоцировать митинги в свою поддержку.
В случае принятия, санкционная резолюция станет самым строгим набором санкций Совета Безопасности ООН более чем за 20 лет, а ограничения затронут сразу несколько секторов экономики страны.
Радиоконкурс "Говорим как Левитан" ставит своей целью поддержать начинающих радиожурналистов, обеспечить преемственность традиций и содействовать формированию профессиональных кадров в отрасли.
Если информация о нахождении Ардзинба на территории Украины подтвердится, правоохранители сделают все возможное, чтобы задержать его, заявил официальный представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко.
Заявления о том, что Россия якобы бомбит гражданские объекты в Сирии, без доказательств и в отрыве от реальности звучат смешно, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Идея создать трибунал по МH17 до окончания официального расследования отражает нежелание сторон разобраться в том, что случилось на самом деле, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Это попытка сделать виновными тех, на кого изначально переложили вину, отметила она.
Внешнеполитическое ведомство Абхазии прокомментировало решение правительства республики о присоединении к российским санкциям против Турции
Колумнист турецкого издания Hurriyet указал на несоответствие слов турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана с историческими фактами после того, как президент рассказал про Германию времен нацизма.
Бездоказательность обвинений одесского губернатора Михаила Саакашвили в адрес Инала Ардзинба очевидна, заявил Ираклий Хинтба.
Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов на брифинге заявил об имеющихся у ведомства доказательствах вовлеченности семьи турецкого лидера в систему незаконных поставок нефти с месторождений, захваченных ИГ (ДАИШ).
Никто не будет извиняться за выполнение своего долга, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу. Он отметил, что защита воздушного пространства страны - не только право, но и долг властей Турции.
"Международный фонд Апсны" сделал заявление в связи со сбитым турецкими ВВС российским самолетом.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба сделал заявление по поводу инцидента с российским военным самолетом в Сирии.
Лидеры стран Балтии выступили с заявлением о нежелании участвовать в коалиции по борьбе с ИГ, если в ее состав войдет Россия. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков отметил, что никто и не настаивал на участии Литвы в коалиции.
МИД Абхазии отреагировал на заявления грузинских политиков, утверждающих, что республика ведет переговоры с Грузией относительно своего статуса.
Представители фамилии Ашуба считают, что из уст Нугзара Ашуба не прозвучало и априори не могло прозвучать ничего из того, что могло дискредитировать добровольческое движение.
Республиканская общественная организация "Апсадгьыл" призывает все стороны политического процесса не выходить за рамки конституционного поля, отказаться от языка ультиматумов и любых уличных действий.
Лидер победившей на выборах Либеральной партии Джастин Трюдо заверил, что Канада остается надежным членом коалиции против "Исламского государства".
Президент Абхазии Рауль Хаджимба сделал заявление в связи с общественно-политической ситуацией в стране, которое размещено на официальном сайте главы государства.
Блок оппозиционных сил Абхазии в понедельник провел пресс-конференцию, посвященную общественно-политической ситуации в стране и предстоящему съезду политической партии “Амцахара“.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.