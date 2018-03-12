Новости по теме заключенные

Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Сбежавший, уроженец Республики Таджикистан, обвиняется в покушении на незаконный оборот наркотиков. По данным УФСИН, мужчина был одет в черную шапку, бордовый пуховик выше колена с мехом на капюшоне, синие джинсы и черные туфли.
Виктору Буту, осужденному по делу о сговоре с целью продажи оружия террористической организации, по словам его адвоката, предоставили возможность связываться со своей семьей и делать покупки в тюремном магазине.
Заключенные Сухумского СИЗО поджигали матрасы и гремели посудой.
Данное решение суда является окончательным. Приговор экс-президенту Египта по делу о коррупции предусматривает тюремное заключение на три года и крупный штраф в размере свыше 15,5 миллиона долларов.
Председатель палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия рассказал о неудовлетворительных условиях содержания заключенных Драндского СИЗО.
Секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг СИЗО "Дранда".
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в совещании Министерства внутренних дел в понедельник 14 декабря.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о подавлении бунта в Драндском СИЗО.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в совещании Министерства внутренних дел в понедельник 14 декабря.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в совещании Министерства внутренних дел в понедельник 14 декабря.
Заключенный Драндского СИЗО Бачуки Латария совершил побег в четверг утром 10 декабря.
Преступник сбежал из Драндского следственного изолятора в ночь со среды на четверг.
Конфликт, возникший 8 ноября среди осужденных в исправительной колонии № 2 поселка Вадино, был урегулирован начальником колонии.
Из изолятора временного содержания МВД Абхазии 1 октября, примерно в 03.10, совершили побег осужденные Бачо Хазалия и Бедзина Хасия.
Генерал-майор Рауль Лолуа об освобождении заключенных по медицинским показаниям.
По решению Кабинета Министров Абхазии Постановление о судмедэкспертизе вступит в силу через три месяца.
Сообщается, что террористы радикального движения "Талибан" убили сотрудников охраны и взорвали машину у главного входа в тюрьму в афганском городе Газни.
Заключенные следственного изолятора МВД Абхазии проводят акцию неповиновения, выступая против неудовлетворительных условий своего содержания.
Заключенные следственного изолятора МВД Абхазии проводят акцию неповиновения, выступая против неудовлетворительных условий своего содержания.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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