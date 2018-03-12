Новости по теме заседания

Оппозиционные депутаты Салих Салиху и Беса Бафтиу распылили слезоточивый газ в зале заседаний, в повестке дня были 18 различных пунктов, их рассмотрение было прервано.
Депутаты Верховной Рады от БПП и "Батькивщины" утверждают, что при голосовании за отставку правительства произошел технологический сбой, и у них не сработали карточки.
Ранее Россия не стала направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы и заявила, что эту сессию ПАСЕ пропустит. При этом Москва подчеркнула, что отношений с Советом Европы в целом разрывать не намерена.
Заседание Совета Безопасности ООН состоится во вторник по инициативе Российской Федерации в связи с вводом Турцией танкового батальона на территорию иракской провинции Найнава.
Волнения в обществе по поводу того, что в соответствии с данным договором граждане республики, осужденные в Абхазии, будут выдаваться для отбывания наказания в тюремные учреждения России, беспочвенны, заявил представитель президента Дмитрий Шамба.
Цель создания ОЭЗ — привлечение частного капитала и вовлечение его в развитие национальной экономики.
Депутаты Народного Собрания приняли во втором чтении закон "О противодействии коррупции" 23 сентября.
В реализации программы должны участвовать учреждения образования и культуры, государственные СМИ, интернет-ресурсы, творческие и профессиональные объединения, сообщил президент.
Кабинет Министров Республики Абхазия единогласно утвердил постановление об утверждении положения о Госуправлении связи и массовых коммуникаций.
Кабмин республики учредил "Автономную некоммерческую организацию "Абхазский национальный фонд политических и экономических программ".
Кабмин Абхазии продлил срок проведения разведки и геологического изучения для "РН-Шельф Абхазии" на три года.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.