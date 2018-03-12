Новости по теме защитники

О самом лучшем и универсальном подарке для мужчин на 23 февраля рассуждает колумнист Sputnik Владимир Бегунов.
Праздник зародился в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота, но с 2001 года Госдума РФ переименовала праздник в День защитника Отечества.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.