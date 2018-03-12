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Новости по теме затмение

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  • 16:28 20.03.2015Видео
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    Солнечное затмение. Ускоренная видеоверсия.

    Жители Земли 20 марта смогли наблюдать солнечное затмение, максимальная точка которого находилась в Норвежском море недалеко от Исландии. Смотрите ускоренное видео астрономического явления из берлинского планетария.

  • Солнечное затмение
    10:27 20.03.2015
    237

    Полное солнечное затмение произойдет 20 марта

    Это затмение необычно, поскольку его можно будет видеть даже на Северном полюсе. В то же время только жители Фарерских островов и архипелага Шпицберген смогут увидеть полное затмение Солнца.

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