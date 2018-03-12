Новости по теме затмение

Жители Земли 20 марта смогли наблюдать солнечное затмение, максимальная точка которого находилась в Норвежском море недалеко от Исландии. Смотрите ускоренное видео астрономического явления из берлинского планетария.
Это затмение необычно, поскольку его можно будет видеть даже на Северном полюсе. В то же время только жители Фарерских островов и архипелага Шпицберген смогут увидеть полное затмение Солнца.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.