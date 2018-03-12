Новости по теме журналы

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что глава МИД РФ Сергей Лавров своей статьей о внешнеполитических перспективах дает понять, что действия России на международной арене носят стратегический характер.
Английское издание Vive Charlie опубликовало на обложке журнала карикатуру, на которой няня держит голову погибшей девочки.
На первой из карикатур изображен схватившийся за голову боевик террористической группировки "Исламское государство", на которого с неба летят обломки самолета. Подпись гласит: "ИГ: Российская авиация усиливает бомбардировки"
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.