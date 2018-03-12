Новости по теме Байконур (город)

На Международную космическую станцию отправились россиянин Сергей Волков, представитель Казахстана Айдын Аимбетов и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен. Стыковка намечена на 4 сентября.
Старт прошел успешно, сам грузовик также благополучно отделился от ракеты носителя "Союз-У". Причаливание и стыковка с МКС запланирована на утро воскресенья, 5 июля. Также отмечается, что телеметрия с "Прогресса" впервые была принята на космодроме "Восточный".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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