Новости по теме Байконур (город)

Старт прошел успешно, сам грузовик также благополучно отделился от ракеты носителя "Союз-У". Причаливание и стыковка с МКС запланирована на утро воскресенья, 5 июля. Также отмечается, что телеметрия с "Прогресса" впервые была принята на космодроме "Восточный".