Новости по теме Боливия

Центр ядерных исследований и технологий в Андах будет оснащен многоцелевой гамма-установкой, установкой на базе водо-водяного реактора, а также циклотроном и комплексом научных лабораторий. Боливия выделит на этот проект 300 миллионов долларов.
Президент Боливии Эво Моралес вручил находящемуся с визитом в стране Папе Римскому Франциску деревянное распятие в виде серпа и молота.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.