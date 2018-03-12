Новости по теме Женева (город)

Для всех очень важно, чтобы режим прекращения огня соблюдался, подчеркнул представитель ВКП сирийской оппозиции Салем аль-Муслит.
Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура составил по итогам первого раунда переговоров замечания, состоящие из 12 пунктов.
Мы здесь для выполнения национальной программы, для защиты интересов нашей страны, заявил глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари.
Мы не ответили на план де Мистуры, потому что там есть пункты, с которыми мы согласны и пункты, с которыми мы не согласны, заявил глава делегации ВКП Асаад аз-Зоуби.
Правительство Сирийской Арабской Республики получило приглашение от ООН принять участие в новом раунде мирных переговоров с оппозицией, которые начнутся 14 марта.
Представитель МИД РФ провел в среду встречу с делегацией внутренней национальной сирийской оппозиции, в состав которой входят представители широкого круга общественных и политических организаций.
Сирийская оппозиция настроена на налаживание отношений с Москвой, однако для этого Москва должна перестать поддерживать Асада, заявил пресс-секретарь делегации сирийской оппозиции на переговорах в Женеве Монзер Махус.
Главная цель переговоров между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции в Женеве - достижение перемирия и переход на новый политический уровень, заявил госсекретарь США Джон Керри.
Делегация сирийского правительства на переговорах в Женеве заявила о том, что не намерена вести переговоры с террористами и отдельными делегатами, в том числе с представителями террористической группировки "Джейш аль-Ислам".
В результате раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье МИД РФ заявил, что делегации Абхазии, России и Южной Осетии беспокоит усиление военного взаимодействия по линии Грузия - НАТО.
7 октября завершился 33 раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
XXXII раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся в Женеве .
Начальник Экспертного управления Администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал итоги XXXI раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совете по правам человека ООН в Женеве, прокомментировал убийство политика Бориса Немцова.
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