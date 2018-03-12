Новости по теме Индонезия

На место происшествия уже прибыли полицейские. Ранее в центре Джакарты произошла серия взрывов, в результате погибли семь человек, были зад
Группировка "Исламское государство" заявляет, что целью нападений в Джакарте, где произошла серия взрывов, были иностранные граждане и представители правоохранительных органов.
Серия взрывов, совершенная группой боевиков в Джакарте, имитирует сценарий атак в Париже, где взрывы были совершены тремя скоординированными группами, считают в индонезийской полиции.
Серия взрывов в столице Индонезии была организована группой боевиков численностью 10-14 человек. Прогремело семь взрывов, при нападении погибли не менее семи человек, в том числе как минимум один полицейский.
Лайнер авиакомпании Trigana Air Service разбился, предположительно, в 12 километрах от города Оксибил. На борту самолета находились 49 пассажиров и пять членов экипажа.
Обломки самолета найдены в горном районе в районе провинции Папуа.
В данный момент поиски невозможны из-за темноты. Ранее сообщалось, что с самолетом на востоке Индонезии с 54 пассажирами на борту был потерян контакт.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.