Новости по теме Южный ФО

Третий тур соревнований Открытого Первенства Южного федерального округа по настольному теннису прошел в Славянске-на-Кубани с 31 октября по 4 ноября.
Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс-младший попал в аварию на трассе "Формулы-1" в ходе заключительной практики на Гран-при России.
В Сочи полицейскими выявлено 26 фактов незаконной продажи билетов на "Формулу-1".
Кикбоксеры из Абхазии принимали участие в Открытом Кубке мира "Диамонд" в Анапе с 22 по 27 сентября.
XXV Открытый фестиваль камерной музыки проходит в Сочи.
Врио главы Кубани Вениамин Кондратьев, представлявший "Единую Россию", набрал на выборах губернатора почти 84% голосов.
Вениамин Кондратьев, представляющий "Единую Россию", набирает 83,89% голосов, Николай Осадчий от КПРФ - 7,71%, Андрей Руденко от "Справедливой России" - 3,15%, Сергей Фисюк от ЛДПР - 1,9%, Виктор Пономарев от "Социальной защиты" - 1,66%.
В настоящее время официального уведомления о ликвидации представительства в МИД республики не поступило.
Встреча-игра выпускников команд Клуба веселых и находчивых прошла в рамках недели КВН в Сочи.
XVI Открытый органный фестиваль проходит в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской в городе Сочи с 18 июля.
Как заявляют прихожане, во время проповедей духовный наставник Юсуф Шеуджен склонял жителей города Адыгейск уезжать из России туда, где можно исповедовать "настоящий ислам".
По сообщению автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" билеты на катамаран Сочи-Пицунда можно приобрести только в кассах морского вокзала города Сочи.
Идет конкурентная борьба в туристической сфере для привлечения как зарубежных, так и отечественных гостей, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что Россия раньше проигрывала в этой борьбе из-за невысокого качества услуг и сервиса.
Родные погибшего ребенка утверждают, что отдавали органам опеки здорового ребенка, они полагают, что малыша или уронили, или ударили в больнице. Минздрав Краснодарского края заявляет, что эксперты еще не дали заключения о смерти ребенка.
Чемпионы Высшей лиги КВН "Нарты из Абхазии" примут участие во встрече команд-выпускников КВН, которая пройдет 24 августа в Сочи.
Крупный лесной пожар бушует в лесном массиве в районе скалы Парус в 15 километрах юго-восточнее Геленджика. Местность труднодоступная, подъездных путей к месту пожара нет.
Современный катамаран по маршруту Сочи-Гагра начнет курсировать в начале августа.
По данным следствиям, в обязанности менеджера входили организация и обеспечение безопасной работы аквапарка, сообщило в среду управление СК РФ по Краснодарскому краю.
Дерево упало 28 июля на перегоне Сочи - Мацеста Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги. Среднее время задержки пассажирских поездов составило около 50 минут.
"Карнавал на воде" проводится на черноморском курорте накануне Дня Военно-морского флота уже десять лет.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.