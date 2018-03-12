Новости по теме Иордания

Студентка Абхазского государственного университета, репатриантка, преподаватель абхазского языка в Аммане Жанна Лейба рассказала в интервью Sputnik Абхазия об абхазской диаспоре в Иорданском королевстве.
Делегация Госкомитета по репатриации впервые прибыла в Иорданию с рабочим визитом. В рамках поездки запланированы встречи с представителями абхазской диаспоры и подписание Соглашения о сотрудничестве с Абхазским культурным центром в городе Амман.
Курсы по изучению абхазского языка в Культурном центре города Амман в Иордании набирают все большую популярность среди соотечественников, отметил Харазия
Проект по проведению стажировок абхазских врачей в медучреждениях Иордании предложил ректор медуниверситета Аммана Рами Яган.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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