Новости по теме Хабаровск

По факту гибели тигра в схватке с охотником в лесах Хабаровского края проводится проверка. Мужчина находится в стационаре и дает показания по факту произошедшего.
При столкновении 5 августа двух рейсовых автобусов на 125-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск в списках погибших значатся 16 человек, в том числе ребенок, пострадавших - 56.
По данным Генпрокуратуры, автобус, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, объезжал строительную технику, ремонтировавшую участок дороги, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Погибли 16 человек.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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