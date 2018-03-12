Новости по теме Хабаровск

По данным Генпрокуратуры, автобус, следовавший из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, объезжал строительную технику, ремонтировавшую участок дороги, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Погибли 16 человек.