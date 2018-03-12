Новости по теме Канвондо (Северная Корея)

Правительство КНДР отмечает, что готово к конструктивному диалогу по недопущению конфликта на Корейском полуострове, как только США согласятся заменить соглашение о перемирии на мирный договор.
Данное соглашение было достигнуто по итогам напряженных переговоров двух корейских государств. По окончании переговоров было сделано совместное заявление.
Телеканал YTN сообщает, что подрывное звуковое вещание против КНДР ведется с 11 точек вдоль демилитаризованной зоны. Содержание передач не раскрывается. Ранее Пхеньян пригрозил уничтожить все звуковещательные установки.
Встреча на высоком уровне для урегулирования кризиса, возникшего на границе Южной Кореи и КНДР, запланирована на 12.00 мск в демилитаризованной зоне между Югом и Севером.
По данным источника, КНДР подготовила к пуску ракету малой дальности типа "Скад" около города Вонсан на северо-востоке страны и ракету средней дальности типа "Нодон" в провинции Пхенан-Пукто.
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