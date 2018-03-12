Новости по теме Кения

Археологи обнаружили на берегах озера Туркана в Кении следы одного из первых массовых убийств в истории человечества, которое указывает на то, что первые войны между племенами людей могли происходить еще до появления частной собственности и цивилизации, около 10 тысяч лет назад.
Руководство аэропорта в Кении подтвердило, что в самолете компании Air France, следовавшем из Маврикия в Париж, находилось взрывное устройство.
Пассажирский самолет находится в аэропорту кенийского города Момбас.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.