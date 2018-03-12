Новости по теме Керчь

Археологи обнаружили фрагменты древней глиняной посуды во время исследования дна Керченского пролива перед началом масштабного строительства Крымского моста. Смотрите на видео, какие находки подняли водолазы.
Паромная переправа через Керченский пролив осуществляется по фактической погоде. Водителям рекомендуют следить за сообщениями дирекции об обстановке в проливе.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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