Новости по теме Коми

По данным МЧС, на момент аварии в шахте "Северная" находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность, четверо погибли, судьба 26 остается неизвестной.
Только одни изъятые при обыске часы стоят около 1 миллиона долларов, а следователи нашли целую коллекцию.
Следственный комитет в субботу сообщил о пресечении деятельности преступного сообщества, возглавляемого Гайзером.
В настоящее время проходит задержание и установление всех причастных к совершению преступлений лиц.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.