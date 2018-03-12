Новости по теме Лос-Анджелес

Награду за лучший оригинальный сценарий к фильму "В центре внимания" получили Джош Сингер и Том МакКарти. Фильм "Игра на понижение" награжден за адаптацию бестселлера Майкла Льюиса.
22 февраля В Лос-Анджелесе пройдет 87-я церемония вручения главных кинематографических наград года - "Оскаров". Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан" выдвинут на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.