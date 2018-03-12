Новости по теме Нью-Йорк (город)

Совбезу ООН не удалось достигнуть согласия по российскому проекту резолюции о соблюдении суверенитета Сирии, что может серьезно осложнит мирные переговоры по Сирии, считают в Совете Федерации РФ.
В пятницу в Нью-Йорке пройдет третья встреча "международной группы поддержки Сирии" на уровне министров иностранных дел. Результатом переговоров должен стать согласованный проект резолюции СБ, который призван подтвердить принципы принятых в Вене документов.
Россия объединила усилия с Сирией, Ираном и Ираком для координации борьбы с радикальной группировкой "Исламское государство". Силами этих стран был создан информационный центр, который должен собирать и анализировать информацию об обстановке в Ближневосточном регионе.
Вероятность заключения нового договора по климату увеличилась благодаря договоренности Вашингтона и Пекина по ограничению парниковых выбросов, достигнутой по итогам переговоров Барака Обамы и Си Цзиньпина в пятницу 25 сентября.
Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, чтобы поддержать "Минский пакет" без каких-либо интерпретаций.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.