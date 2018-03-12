Новости по теме Омская область

Перекрытия второго этажа обрушились в казарме 242-го учебного центра ВДВ на окраине Омска в воскресенье, по меньшей мере 18 человек погибли, под завалами остаются люди. Смотрите на видео кадры с места ЧП.
Продолжается поиск еще пяти человек. Девятнадцать военнослужащих находятся в больницах. Одной из версий причин, приведших к трагедии, называется нарушение технологии при строительстве.
Ставшая крупнейшей за последние месяцы на территории России авария унесла жизни шестнадцати человек.
Ставшая крупнейшей за последние месяцы на территории России авария унесла жизни шестнадцати человек.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.