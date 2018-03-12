Новости по теме Париж

Флешка с картой была найдена в квартире в Афинах, где находился предполагаемый террорист Абдельхамид Абауд, который был убит в ходе спецоперации в Сен-Дени.
Согласно материалам полиции, девушки обменивались сообщениями на странице в Facebook о том, как они устроят аналогичное нападение, как это произошло в ноябре 2015 года в концертном зале "Батаклан".
В повестке дня - переход от этапа прекращения огня и отвода тяжелых вооружений к политическому процессу. В обсуждении примут участие представители ОБСЕ Хайди Тальявини и руководитель мониторинговой миссии на Украине Эртугрул Апакан.
Главы внешнеполитических ведомств России, Франции, Украины и Германии проведут очередной раунд консультаций по ситуации на Украине в МИД Франции. Переговорщики намерены обсудить возможности мирного урегулирования на Украине и выполнение минских договоренностей "нормандской четверки".
Предполагается, что на встрече Ангела Меркель и Франсуа Олланд обсудят ход реализации "Минского пакета" по урегулированию конфликта на Украине.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.