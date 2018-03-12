Новости по теме Сакарья (провинция)

Благодаря деятельности Культурного центра были созданы необходимые условия для укрепления связей среди представителей абхазской диаспоры в Турции, сообщает полномочный представитель Абхазии в Турции Инар Гицба.
Председатель Госкомитета по репатриации Абхазии Хрипс Джопуа и начальник отдела комитета по связям с соотечественниками Джансух Лазба примут участие во встрече представителей культурных центров, которая пройдет 23 февраля в турецком городе Адапазар, провинция Сакарья.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.