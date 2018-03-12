Новости по теме Сибирский ФО

В одном из детских садов Новосибирска дети отравились "супом", в который одна из девочек добавила порошок. Порошок , принесенный девочкой из дома, оказался наркотиком.
С начала пожароопасного сезона в Бурятии были зарегистрированы 1,5 тысячи очагов возгораний на общей площади более 677 тысяч гектаров, что в семь раз выше, чем в прошлом году.
Врио руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Николай Кривошеев сообщил, что раньше в выходные возникало 10-12 пожаров, за минувшие выходные таких случаев было всего два.
На данный момент площадь лесных пожаров составляет 132,73 тысячи гектаров. Сейчас на территории Сибирского федерального округа действует 67 лесных пожаров, за прошедшие сутки были ликвидировано семь очагов возгорания.
Из Красноярского края Пучков отправится в Бурятию и Иркутскую область, где проконтролирует работы по тушению пожаров. По последним данным, общая площадь сибирских лесных пожаров составляет 149 тысяч гектаров.
Режим ЧС в связи с пожароопасной обстановкой действует в шести субъектах Сибирского федерального округа. За прошедшие сутки в СФО удалось ликвидировать 25 лесных пожаров на площади 5106 гектаров.
Площадь пожаров резко увеличилась в Бурятии, где в настоящее время зарегистрированы пожары на площади около 70 тысяч гектаров, и в Иркутской области, где зарегистрировано 15 пожаров на площади 27,3 тысячи гектаров.
Перекрытия второго этажа обрушились в казарме 242-го учебного центра ВДВ на окраине Омска в воскресенье, по меньшей мере 18 человек погибли, под завалами остаются люди. Смотрите на видео кадры с места ЧП.
Продолжается поиск еще пяти человек. Девятнадцать военнослужащих находятся в больницах. Одной из версий причин, приведших к трагедии, называется нарушение технологии при строительстве.
При этом на двух участках ситуация развивалась критически, в связи с чем пришлось срочно выводить из зоны тушения людей, сообщил зампредседателя Госкомлеса Тувы.
Ставшая крупнейшей за последние месяцы на территории России авария унесла жизни шестнадцати человек.
Ставшая крупнейшей за последние месяцы на территории России авария унесла жизни шестнадцати человек.
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Сибирские дайверы устроили необычное развлечение – провели хоккейный турнир под водой и вверх тормашками. Смотрите на видео, как проходил первый чемпионат.
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В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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