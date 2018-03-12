Новости по теме Волгоградская область

Огнеметные подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, проведут полевые занятия на полигоне в Волгоградской области.
В соревнованиях принимают участие около 100 лучших связистов воинских частей, расквартированных в Абхазии, Чеченской Республике, Волгоградской области и Ставропольском крае.
Органный концерт в музее-заповеднике "Старая Сарепта" в Волгограде посвящен сразу трем праздничным датам: 250-летию музея-заповедника, 10-летию органа сарептской кирхи и 40-летию Пицундского органа.
Фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в среду днем в Волгоградской области. По предварительным данным, крушение произошло вблизи аэродрома "Мариновка". На борту находились два члена экипажа, судьба которых пока неизвестна.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.