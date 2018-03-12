Новости по теме Абхазская государственная филармония

На концерте солистов филармонии были исполнены оперные арии, сочинения музыки эпохи Барокко, XIX века, а также произведения XX столетия.
Праздничный концерт, посвященный Дню России, был организован Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии.
Музыканты камерного ансамбля из Донецка выступят в пятницу на концерте классической музыки в Абхазской государственной филармонии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.