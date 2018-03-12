Новости по теме Абхазский институт гуманитарных исследований

21 ноября вcе страны отмечают Всемирный день приветствий.
Торжественное заседание, посвященное 90-летию со дня основания Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа, прошло в Сухуме.
Заместитель директора Абхазского института гуманитарных исследований Сослан Салакая прокомментировал проведение в Тбилиси научной конференции на абхазо-адыгскую тематику.
Будущий проект этнографического музея под открытым небом будет включать в себя исторические абхазские жилища, традиционные ремесла и быт абхазов.
Абхазские и российские ученые планируют организовать исследовательскую экспедицию на Яштухскую стоянку, где в течение 15-20 дней буду проводиться стационарные раскопки с целью поиска жилища древнего человека эпохи палеолита.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.