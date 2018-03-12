Новости по теме Администрация Гудаутского района

Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария рассказал о проблеме строительства музея Отечественной войны.
На ремонт Гудаутской средней школы № 3 и Лыхненской школы будут выделены 154 миллиона рублей, сообщил президент на встрече с жителями Гудаутского района.
Руководство страны выделило на ремонт системы водоснабжения Гудаутского района 38 миллионов рублей, на восстановление дорог - 24 миллиона рублей, сказал глава администрации Гудаутского района.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.