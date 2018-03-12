Новости по теме Администрация президента Абхазии

Руководство Абхазии и делегация Республики Татарстан обсудили экономическую привлекательность обеих стран и инвестиционный потенциал Абхазии.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в четверг 1 октября.
Родственники бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Абхазии Вадима Назадзе, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, в незаконном хранении боеприпасов и вымогательстве взятки, требуют отвода судьи Ады Касландзия.
Рауль Хаджимба провел рабочее совещание, посвященное администрированию экспортной пошлины на орехи, в среду 23 сентября.
Начальник экспертного управления президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал параметры доходной части, заложенные в проект государственного бюджета республики на 2016 год.
Президент Рауль Хаджимба обозначил свою позицию по возможности продажи недвижимости иностранным гражданам.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ об оптимизации штатной численности органов государственного управления и государственных учреждений Республики Абхазия в четверг 2 июля.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил Кабинету Министров разработать предложения по сокращению штатов во всех государственных учреждениях минимум на 15%.
На заседании Комиссии по конституционной реформе обсудили избирательную систему в Парламент страны.
Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия и министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов обсудили ход реализаций договоренностей, принятых на межправкомиссии.
Обновленная версия сайта президента Абхазии будет представлен в трех языковых версиях - абхазской, русской и английской.
В преддверии празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на улицах городов Абхазии появились плакаты с фотографиями ветеранов.
Информационное агентство Sputnik Абхазия и Совет молодых дипломатов представили проект "Лица Победы", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Вице-президент Республики Науру Адеанг Давид Уайа рассказал президенту Абхазии Раулю Хаджимба об итогах встречи с главой абхазского внешнеполитического ведомства Вячеславом Чирикба.
В этом году Александр Сокуров вместе со своими студентами приступает к экранизации повести Фазиля Искандера "Софичка".
Основной задачей, поставленной президентом в ходе рабочего совещания по вопросам подготовки к предстоящему курортному сезону, стало поручение о разработке программы развития туризма Абхазии на 2016-2025 годы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.