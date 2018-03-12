14:49 12 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск

Новости по теме Аль-Каида

1 Результаты
  • Свежее
  • Популярное
  • 20:20 03.01.2016
    27

    Франция призвала предотвратить обострение напряженности в Саудовской Аравии

    В субботу МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных были один из лидеров ячейки "Аль-Каида" в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани, а также шиитский проповедник ан-Нимр. Его казнь спровоцировала протест и нападение на посольство Саудовской Аравии в иранской столице.

  • Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото.
    16:03 21.11.2015
    27

    РФ продолжит работу над проектом резолюции по борьбе с терроризмом

    Для продолжения работы над проектом резолюции по борьбе с терроризмом, предложенным Россией, необходимо будет преодолеть разногласия относительно нынешней роли президента Сирии Башара Асада, заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

      Новости

      Все новости
      Все новости

      Мультимедиа

      Эрмитажный кот Ахилл-оракул чемпионата мира по футболу 2018
      Белоснежный оракул: кот Ахилл готовится к ЧМ по футболу
      Минобороны РФ опубликовало видео стрельб снарядами Краснополь
      Минобороны России опубликовало видео стрельб снарядами "Краснополь"
      Карта ремонта дорог в Абхазии
      Карта ремонта дорог Абхазии

      Соцсети

      Sputnikabkhazia

      Орбита Sputnik