Новости по теме Домодедово (аэропорт)

Почти 3 тысячи человек в четверг были выведены из здания аэропорта "Домодедово" в Москве из–за пожара в цокольном этаже, сообщил источник в экстренных службах.
Возгорание и задымление в "Домодедово" возникло в четверг утром. В результате ЧП были эвакуированы около трех тысяч человек. К настоящему времени пожар потушен, персонал и пассажиры вернулись в здание.
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