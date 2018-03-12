Новости по теме Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны РФ

Так представитель Минобороны России прокомментировал заявление министра обороны Франции о том, что действия российской авиации в Сирии якобы "не убеждают Париж" в том, что борьба с "исламистами" является приоритетом РФ.
Боевые действия ведутся одновременно на 15 направлениях, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. Освобождено более тысячи квадратных километров территории, добавил он.
Отмена полетов в Турцию и Египет из РФ повлияла на объем продаж путевок в санатории Минобороны России, заявил начальник управления медико-психологической реабилитации и санаторно-курортного обеспечения Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.