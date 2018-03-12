Новости по теме Государственный комитет по молодежной политике

Экскурсии по достопримечательностям республики для молодых людей из различных сел страны продолжатся и в следующем году.
В рамках молодежного форума будут обсуждаться вопросы организации молодежной политики, обмена опытом, а также профилактики экстремизма среди молодежи.
В военно-полевом патриотическом лагере "Молодая Абхазия" примут участие 150 человек в возрасте от 17 до 25 лет.
Председатель Государственного комитета по молодежной политике Республики Абхазия Алиас Авидзба рассказал Sputnik о том, что в течение шести дней проходил молодежный лагерь "Лидер – 2015".
Вечера памяти, посвященные 70-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, пройдут в селах Абхазии.
Председатель комитета по молодежной политике Республики Абхазия Алиас Авидзба рассказал об основных направлениях работы нового комитета.
Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет принять участие в конференции "Место и роль Владислава Григорьевича Ардзинба в истории Абхазии".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.