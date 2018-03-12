Новости по теме МЧС России

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в 3.42 в субботу. Погибли все пассажиры и члены экипажа самолета.
27 декабря отмечают свой профессиональный праздник и 25-летие МЧС. Всего со дня образования "чрезвычайного" ведомства российские спасатели оказали помощь более 5 миллионам человек, свыше 1,5 миллиона были спасены.
Абхазские спасатели приняли участие в Международном форуме пожарных и спасателей, который прошел в городе Ногинск Московской области.
Самолет МЧС доставит в Москву 17 тяжелобольных детей из Донбасса Семнадцать тяжелобольных детей Донецкой и Луганской областей будут доставлены в московские больницы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Сотрудники МЧС и спецтехника ликвидируют последствия ДТП в Хабаровском крае, где в среду столкнулись два рейсовых автобуса. Погибли по меньшей мере 16 человек, пострадали – 56.
МЧС начало формировать новую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса, колонна с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости отправится из Ростова в Донецк и Луганск 16 июля.
Спасатели с помощью специальной техники откачивали воду с затопленных из-за обильных ливней улиц Сочи. Смотрите на видео, как проходила ликвидация последствий стихии.
МЧС России по части Международной организации гражданской обороны (МОГО) оснастило пожарно-спасательные подразделения Абхазии, укомплектовав их техникой российского производства.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.