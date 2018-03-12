Новости по теме МИД Австралии

Комментарии министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп последовали после заявления властей Ирака о наличии доказательств того, что боевики ИГ использовали хлорин во время столкновений в январе.
Ограничения касаются финансовой сферы, торговли вооружением и оборудованием для разведки и добычи нефти, а также инвестиций в инфраструктуру. Расширенные санкции совпадают с санкциями, введенными в отношении РФ ЕС, Канадой и США.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.