Новости по теме МИД Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило информацию о том, что контактная группа по урегулированию украинского кризиса планирует провести очередное заседание сегодня. Переговорщики намерены встретиться в комплексе "Дипсервис Холл", но время встречи пока неизвестно.