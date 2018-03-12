Новости по теме МИД Белоруссии

Представитель белорусского внешнеполитического ведомства напомнил, что Беларусь всегда выступала за упрощение визового режима между странами.
Россия, как один из крупнейших геополитических игроков, должна быть неотъемлемой частью борьбы с терроризмом, заявил и.о. главы МИД Белоруссии Владимир Макей.
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило информацию о том, что контактная группа по урегулированию украинского кризиса планирует провести очередное заседание сегодня. Переговорщики намерены встретиться в комплексе "Дипсервис Холл", но время встречи пока неизвестно.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.