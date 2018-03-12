Новости по теме МИД Грузии

Внешнеполитическое ведомство Грузии выражает "крайнее беспокойство в связи с распространенными в СМИ заявлениями губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые содержат опасные для безопасности и стабильности Грузии призывы"
Новый министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили отметил, что необходимо уделять большое внимание развитию отношений с соседями по региону, в частности, продолжится стратегическое партнерство с Азербайджаном и Турцией.
Абхазия и Россия подписали Меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики 11 марта 2015 года.
По заявлению МИД Грузии, международное сообщество должно "адекватно отреагировать на очередной деструктивный шаг РФ", так как это оценивается как "посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.