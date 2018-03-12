Новости по теме МИД Украины

Правительство России приняло распоряжение, согласно которому расположенные в Крыму и Севастополе объекты культурного наследия получают федеральный статус.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сделает представление в Службу безопасности о запрете на въезд в страну французским парламентариям, побывавшим в Крыму.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не стоит дожидаться, пока не будет ни одного выстрела на Украине, а начинать отводить тяжелые вооружения.
Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус рассказал об итогах встречи глав МИД "нормандской четверки" в Париже. Все четыре министра, по его словам, призвали к строгому выполнению минских соглашений.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.