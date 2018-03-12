Новости по теме ФИФА

Из 207 допущенных до выборов членов ФИФА за Инфантино отдали свои голоса 115 стран. Второе место занял шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, который набрал 88 голосов.
Согласно уставу ФИФА, в первом туре кандидат для победы должен набрать две трети голосов. Таким образом, будет проведен второй тур голосования, в котором победителю необходимо набрать больше 50% голосов.
Отстраненный от футбольной деятельности на восемь лет решением арбитражной палаты комитета по этике ФИФА также прокомментировал обвинения в коррупции в свой адрес.
Москва не оказывала никакого давления на ФИФА при выборе места для проведения чемпионата, сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
В четверг стало известно, что швейцарская полиция проводит новую серию арестов чиновников ФИФА на проходящем в эти дни в Цюрихе исполкоме организации. Аресты инициированы Министерством юстиции США по делу о коррупции.
Арестованные чиновники ФИФА подозреваются в получении взяток в миллионы долларов за продажу маркетинговых прав футбольных турниров в Южной Америке и отборочных матчей чемпионата мира, сообщили власти Швейцарии.
Сообщается, что Блаттеру и Вальке не будут предъявлены обвинения, они не будут арестованы в четверг в Цюрихе во время исполкома ФИФА, несмотря на новую волну арестов в ФИФА.
Три финалиста, которых определят капитаны и тренеры национальных сборных, а также СМИ, станут известны 30 ноября.
Ранее СМИ сообщали, что комитет по этике может освободить членов ФИФА Йозефа Блаттера и Платини от исполнения обязанностей на срок до 90 дней. Арбитражная палата в четверг официально отстранила главу УЕФА Мишеля Платини от должности.
В конце мая ряд высокопоставленных чиновников ФИФА были арестованы в Цюрихе по обвинению в коррупции, а еще нескольким предъявлены обвинения.
По данным СМИ, бывший прокурор США Дженни Деркан якобы предупреждала членов исполкома организации о надвигающихся расследованиях. Ранее сообщалось, что прокуратура США и ФБР выясняют причастность Блаттера к коррупции в ФИФА.
Футболу Руслан Аджинджал, приехавший на сборы национальной команды, прокомментировал отказ сборной Абхазии в участии в чемпионате Европы среди сборных, не входящих в FIFA.
Ранее сообщалось, что федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии открыл уголовное дело в связи с выбором стран - хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов - России и Катара.
Бывший вице-президент ФИФА тринидадец Джек Уорнер сообщил, что опасается за свою жизнь, и заявляет, что больше не будет хранить секреты. "Даже смерть не остановит лавину, которая надвигается", - сказал он.
Футбольные эксперты Абхазии считают, что ситуация, сложившаяся вокруг ФИФА, — это часть плана против проведения Чемпионата мира по футболу в России.
Внезапно вспыхнувший скандал со взятками в руководстве ФИФА не может не отвлечь внимание публики от темы американской слежки за европейцами. На это и рассчитывали организаторы футбольного скандала, считает политобозреватель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Косырев.
Обвинения в коррупции внутри ФИФА звучали на протяжении многих лет, рассказал глава МИД Франции Лоран Фабиус. По его словам, перенос выборов в сложившейся ситуации был бы логичным.
Директор департамента по коммуникациям и связям с общественностью ФИФА Вальтер Де Грегорио прокомментировал сообщения об аресте чиновников организации и развеял слух об отмене ЧМ-2018 в России.
Арест ряда высокопоставленных чиновников ФИФА, обвиняемых в коррупции не затрагивают чемпионат мира в России, сообщил источник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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