Новости по теме Международный фонд "Апсны"

"Международный фонд Апсны" сделал заявление в связи со сбитым турецкими ВВС российским самолетом.
Международный фонд "Апсны" намерен провести круглый стол, посвященный развитию связей с диаспорой, в Доме Москвы во вторник 29 сентября.
В рамках акции КБФ "Ашана" "Ҳнапқәа еибаркны" Культурно-благотворительный фонд "Ашана" и "Международный фонд Апсны" подписали соглашение о партнерстве во вторник 25 августа.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.