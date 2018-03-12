Новости по теме Министерство экономики Абхазии

Перечень освобожденных от НДС импортируемых товаров был разработан и отправлен на рассмотрение в Парламент, сообщил корреспонденту Sputnik министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба.
Министр экономики Адгур Ардзинба назвал факторы привлекательности Абхазии для инвестирования из России.
Итоги проверки Контрольной палатой республики госпредприятий, подведомственных Минэкономики, обсудили на встрече в Сухуме в среду 14 октября.
Итоги проверки Контрольной палатой республики госпредприятий, подведомственных Минэкономики, обсудили на встрече в Сухуме в среду 14 октября.
Первая за весь послевоенный период масштабная проверка 24 предприятий, находящихся в ведении Министерства экономики, выявила, что практически все из 24 проверенных предприятий не эффективны, отметил министр экономики Адгур Ардзинба.
Рабочая группа при министерстве экономики республики одобрила 16 инвестиционных проектов.
Пресс-секретарь Министерства экономики Республики Абхазия Георгий Берзения сообщил Sputnik, что в понедельник 21 сентября запущен официальный сайт ведомства.
Руководитель Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Алмас Тания рассказал в интервью Sputnik о целях и задачах агентства.
Руководитель Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Алмас Тания рассказал в интервью Sputnik о целях и задачах агентства.
Заместитель министра экономики Ахра Аристава прокомментировал Sputnik влияние нестабильности иностранной валюты на абхазскую экономику.
Начальник отдела внешнеэкономических связей и инвестиционной политики Министерства экономики Абхазии Даур Арнаут прокомментировал Sputnik выход абхазского вина на лидирующие позиции на российском рынке.
Начальник отдела внешнеэкономических связей и инвестиционной политики Министерства экономики Абхазии Даур Арнаут прокомментировал результаты исследования Австрийского института экономических исследований (WIFO), выяснившего, что в результате санкций против России экономика стран Евросоюза понесет ущерб в размере 109 миллиардов евро.
В Министерстве экономики Республики Абхазия прошло первое заседание рабочей группы по первичному отбору инвестиционных проектов.
Вопрос об экспорте инертных материалов для предстоящего строительства моста через Керченский пролив продолжают обсуждать экономические ведомства Абхазии и Крыма.
Исполняющий обязанности заместителя министра экономики Абхазии Ахра Аристава рассказал о краткосрочных планах работы ведомства по ценообразованию.
Основной задачей, поставленной президентом в ходе рабочего совещания по вопросам подготовки к предстоящему курортному сезону, стало поручение о разработке программы развития туризма Абхазии на 2016-2025 годы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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