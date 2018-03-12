Новости по теме Министерство здравоохранения Абхазии

Ректор первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, главный хирург Министерства здравоохранения по Северо-Западному Федеральному округу РФ Сергей Багненко прибыл в республику по приглашению министра здравоохраненияАндзора Гоова.
Карантин по острым респираторным заболеваниям, объявленный Министерством здравоохранения Абхазии, будет действовать с 26 января по 15 февраля 2016 года.
Министерство здравоохранения Абхазии и Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр имени Владимира Алмазова (СЗДМИЦ) подписали Соглашение о сотрудничестве во вторник 15 декабря.
Министерство здравоохранения Абхазии во вторник 15 декабря подписало соглашение о сотрудничестве с Северо-западным федеральным медицинским исследовательским центром имени Владимира Алмазова.
В рамках сотрудничества предусмотрено как медицинское обслуживание жителей Абхазии, так и возможность повышения квалификации и обучения абхазских медработников, отметил гендиректор Евгений Шляхто.
Межведомственное соглашение между Министерствами здравоохранения Абхазии и России подписали министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов и заместитель министра здравоохранения России Дмитрий Костенников во вторник 24 ноября в Министерстве иностранных дел Абхазии.
Документ будет включать в себя два договора - по нормативной базе и лицензированию лекарственных средств, сообщил отдел информационных технологий Минздрава Абхазии.
Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов считает, что поликлиники должны стать полноценным звеном в системе ФАП - поликлиника - стационар.
Договоренность о сотрудничестве Минздрава Абхазии с сочинской больницей №4 была достигнута в ходе визита министра здравоохранения Абхазии Андзора Гоова в Сочи 13 октября.
Мобильная поликлиника Министерства здравоохранения Абхазии начнет свою работу в ноябре в Ткуарчалском районе.
По решению Кабинета Министров Абхазии Постановление о судмедэкспертизе вступит в силу через три месяца.
Всеобщая диспансеризация жителей Абхазии начнется с Ткуарчалского района.
Рентгенаппараты завода "Севкаврентген-Д" установят в национальнрм онкологическом центре, противотуберкулезном диспансере и психиатрической больнице.
В Абхазию планируется отправить шесть рентгеновских комплексов на два рабочих места каждый, пять передвижных палатных рентгенаппаратов, три цифровых флюрографа, один цифровой маммограф, один рентгенотерапевтический аппарат, а также передвижной рентгенокомплекс на базе шасси "КамАЗ".
Абхазские врачи и специалисты московской клиники ЭКО провели совместный прием пациентов в Сухуме.
Министр здравоохранения Республики Абхазия Андзор Гоов и помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин рассказали СМИ о промежуточных итогах переговоров по проектам соглашений в сфере здравоохранения между Абхазией и Россией.
Министр здравоохранения Республики Абхазия Андзор Гоов и помощник министра здравоохранения Российской Федерации Анатолий Гулин рассказали СМИ о промежуточных итогах переговоров по проектам соглашений в сфере здравоохранения между Абхазией и Россией.
Заместитель министра здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия сказал Sputnik, что первые трое суток медицинская помощь гражданам и гостям республики оказывается бесплатно.
У абхазских пациентов появится возможность пройти процедуру ЭКО за счет бюджетных средств.
Министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов озвучил реформы, которые будут предприняты в сфере медицины, на пресс-конференции в АРСМИРА в понедельник 8 июня.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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