Новости по теме Московская абхазская диаспора

В конце минувшей недели в Москве, в Музее серебряного века Московская абхазская диаспора провела памятный вечер в честь столетия поэта и писателя Константина Симонова. О том, какое отношение к Абхазии имеет классик советской литературы рассказал колумнист Sputnik Лев Рыжков.
Новую версию сайта запустила Московская абхазская диаспора во вторник 1 сентября.
Кериман Халис Эдже (Эбжноу) стала первой в мире "Мисс Вселенной" в 1932 году, в конкурсе участвовали девушки из 28 стран.
Московская Абхазская Диаспора (МАД) совместно с Международным Культурно-деловым Центром Республики Абхазия (МКДЦ РА) по приглашению организаторов приняла участие в IV международном фестивале свадебных традиций народов мира в самом крупном в России этнографическом парке-музее "ЭТНОМИР" 4 июля.
4 июля, как ожидают организаторы, IV международный фестиваль свадебных традиций посетят около трех тысяч человек.
Впервые в Москве абхазские соотечественники с широким размахом отметят Масленицу.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.