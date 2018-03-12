Новости по теме Образовательный центр "Мир без насилия" имени Зураба Ачба

В день 66-летия со дня рождения известного абхазского правозащитника, видного общественно-политического деятеля Абхазии Зураба Ачба, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба поделилась со Sputnik воспоминаниями о нем.
Сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Цира Габния, работавшая в ходе Отечественной войны народа Абхазии в штабе Конфедерации горских народов Кавказа, поделилась своими воспоминаниями в биографическом салоне центра "Мир без насилия" имени Зураба Ачба.
В Музее Боевой Славы в Сухуме открылась Миротворческая выставка "Созидатели мира" во вторник 27 октября.
Истории женщин в Отечественной войне народа Абхазии стали главной темой очередной встречи в биографическом салоне в Сухуме.
Память известного правозащитника, общественно-политического деятеля Зураба Ачба почтут в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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