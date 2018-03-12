Новости по теме Парламентская ассамблея Совета Европы

Ранее Россия не стала направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы и заявила, что эту сессию ПАСЕ пропустит. При этом Москва подчеркнула, что отношений с Советом Европы в целом разрывать не намерена.
Ранее украинский депутат от фракции "Народный фронт" Георгий Логвинский заявил, что ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой европейские парламентарии будут нести ответственность за посещение Крыма и Донбасса в обход украинских законов.
Несмотря на дипломатический иммунитет, европейские парламентарии будут нести ответственность за посещение Крыма и Донбасса в обход украинских законов, заявил депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков порекомендовал ПАСЕ о России временно забыть.
Директор Центра стратегических исследований Олег Дамениа прокомментировал Sputnik, что Парламентская ассамблея Совета Европы за последние три месяца во второй раз обращается к теме полномочий российской делегации.
На сессии ПАСЕ в среду будет представлен проект доклада главы мониторинговой комиссии Стефана Шеннаха. Парламентская ассамблея Совета Европы за последние три месяца во второй раз обращается к теме полномочий российской делегации.
Начальник Экспертного управления Администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал заявление ПАСЕ о создании подкомитета по замороженным конфликтам.
Новый подкомитет будет сотрудничать с профильным мониторинговым комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.